Microsoft advierte que Copilot es “solo para entretenimiento” y pide usarlo bajo su propio riesgo

Redacción. – Microsoft sorprendió a la comunidad tecnológica al actualizar recientemente sus términos de uso, señalando que Copilot, su asistente de inteligencia artificial, está diseñado exclusivamente para fines de entretenimiento, indicando además que los usuarios deben emplearlo bajo su propia responsabilidad.

La aclaración ha generado debate, especialmente porque Copilot se promociona como una herramienta capaz de asistir en tareas complejas como redacción profesional, programación, análisis de datos y productividad empresarial.

Según el nuevo aviso incorporado en la plataforma, Microsoft establece que Copilot “puede producir contenido inexacto o engañoso”, una advertencia similar a las que han adoptado otras compañías de IA generativa. Sin embargo, la frase “solo para fines de entretenimiento” ha provocado cuestionamientos sobre la confianza y precisión del asistente en entornos profesionales.

Reacciones en la industria

Expertos en tecnología señalan que esta actualización busca proteger legalmente a la compañía ante posibles errores generados por la inteligencia artificial, especialmente frente al aumento de casos donde contenidos producidos por modelos de IA han ocasionado desinformación o decisiones incorrectas por parte de los usuarios.

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Otros analistas consideran que la advertencia contradice el enfoque inicialmente presentado por Microsoft, que ha impulsado Copilot como un pilar de productividad tanto para usuarios individuales como corporativos.

El debate sobre la responsabilidad en la IA

Con esta nueva aclaración, Microsoft se suma a una tendencia global: grandes empresas tecnológicas establecen cada vez más advertencias sobre los límites de la IA, subrayando que los usuarios no deben depender completamente de sus respuestas para decisiones críticas.

El cambio también abre preguntas sobre el futuro de las herramientas de IA en entornos académicos, empresariales y profesionales, donde millones de personas ya han integrado estos modelos en su trabajo diario.