Ven Abinader no confía en sus funcionarios

La principal causa por la que el gobierno busca “fideicomisar” las instituciones estatales es porque el presidente Luís Abinader no confía en sus propios funcionarios, consideró esta mañana el vocero del vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez.

Aseguró el congresista opositor que el mandatario prefiere alegadamente que sea la oligarquía quien manejo los bienes del Estado, en vez de sus propios compañeros de partidos.

Destacó que en ninguna parte del plan de gobierno de Abinader, este explicó que si llegaba iba a “fideicomisar” las instituciones del Estado.

Sánchez afirmó que el jefe de Estado nunca dijo que de esa forma, a través de fideicomiso, era que iba a manejar las entidades gubernamentales.

Te puede interesar leer: Piden introducir leyes electorales

“Ellos no le dijeron en ninguna parte a la gente que de esa forma era que iban a manejar los bienes, que no confían en sus propias gente para que estén al frente de la administración de la cosa pública, para que gobiernen conjuntamente con el presidente, no confían en ellos y prefieren poner los bienes del Estado para que lo administre la oligarquía, el pueblo no votó para eso. El presidente de la República dijo, que pasará si no hacemos un fideicomiso para Punta Catalina, que lo administrarán los compañeritos de Peravia, o sea que no tienen confianza para que gobiernen con ellos”, afirmó.

Sánchez dijo que “con relación a la Ley de Fideicomiso Público, en muchos países lo están eliminando como es el caso de México que el presidente López Obrador ha eliminado una cantidad y acusó de ladrones los que habían estado al frente de eso, Lula Dasilva también eliminó otra cantidad porque a los largo del tiempo que más bien hicieron daño”.

“Con relación a este marco jurídico, nosotros que no estamos en contra de este vehículo financiero como tal, y de inversión, lo que queremos es poder ser quienes estemos pendientes para que se haga la ley correcta para que garantice los bienes del pueblo de quien van a estar al frente de estos fideicomisos”, sostuvo.