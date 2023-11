Josema: “Ahora sin peluca tengo que dar la cara”

119 obras teatrales, 17 películas, 2 novelas, y contando, marcan la exitosa trayectoria en la actuación del actor y humorista José Manuel Rodríguez “Josema”.

1- ¿Te consideras un mejor actor cómico que dramático?

Aunque no lo creas soy mejor actor dramático que cómico. La comedia la trabajo y la hago mucho porque es lo que demanda el público.

2- ¿Cómo evalúas la “salud” del teatro dominicano?

Hace un tiempo estábamos en intensivo, pero ya nos movieron a una sala, pero seguimos internos, con probalidad de volver a intensivo, pero hay luces. Sinceramente, si no aprueban la ley de teatro, éste continuará interno, nunca saldrá de sala.

3- Eres parte del elenco del Show de Luinny, y te escuchamos comentando la actualidad del entretenimiento desde tu punto de vista ¿Te sientes más cómodo haciendo comentarios de esta forma, que con tu personaje La Diva? Estoy haciéndo algo diferente que no había hecho antes. No es más cómodo, porque La Diva me daba excusa para hacer más irreverente, ahora sin peluca tengo que dar la cara ante el comentario y tratando de suavizarlo.

Definitivamente el personaje te da cierta licencia de que tu estás trabajando con el humor y puedes ser más fuerte, puedes hablar sin filtro, se podría decir así. Cuando estoy sin el personaje debo cuidar más las palabras, y es más difícil.

4- ¿En algún momento la sacarás del retiro?

No se si es una primicia, pero hago La Diva los viernes, hago un segmento cómico en El Show de Luinny, ya ha tenido tres intervenciones, y la estoy sacando del retiro para ese segmento. Me cuesta, pero La Diva está tratando de regresar, por lo menos en los Podcast no en la televisión.