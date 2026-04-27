MADRID (AP) — Los tenistas se enfrentan a un rival desconocido en el Abierto de Madrid.

Coco Gauff, Marin Cilic y algunas otras personas se han visto afectadas por un virus estomacal o una intoxicación alimentaria, lo que ha causado cierta preocupación.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, evitó una derrota inesperada ante Naomi Osaka en la cancha el lunes y dijo que está tratando de evitar enfermarse siguiendo una dieta sencilla de pechuga de pollo, arroz y ensalada.

El rumor entre los jugadores era que la culpa la tenían los tacos de camarones en mal estado.

Sabalenka tocó madera y dijo: “Hasta ahora, todo bien. He oído que tengo que evitar esos tacos (riendo). Me atengo a la misma comida, la misma comida que he estado comiendo desde el principio del torneo”.

Sabalenka afirmó que estaba pasando el menor tiempo posible en las instalaciones del complejo de tenis Caja Mágica.

“Intento no quedarme demasiado tiempo”, dijo. “Un extra de vitamina C, supongo, un extra de IM8, y con suerte estaré lista para irme”.

Gauff vomitó en la cancha camino a su victoria sobre Sorana Cirstea el domingo. La estadounidense no mostró signos de enfermedad el lunes en su derrota por 6-4, 1-6, 7-6 (5) ante Linda Noskova, subcampeona del año pasado frente a Sabalenka.

Cilic no pudo disputar su partido contra João Fonseca el viernes.

“Lamentablemente, sufrí una intoxicación alimentaria”, dijo Cilic. “Tras intentar recuperarme toda la noche, mi cuerpo está agotado y no está en condiciones de entrar en combate”.

Recuperaciones de Sabalenka

Sabalenka se recuperó tras ir perdiendo por un set y un break contra Osaka en su partido de cuarta ronda.

Se impuso a Osaka, número 15 del ranking, por 6-7 (1), 6-3, 6-2 en 2 horas y 20 minutos para alcanzar los cuartos de final y mantenerse en la senda para defender su título.

“¡Dios mío, qué nivel tan increíble!”, dijo Sabalenka. “Jugó un tenis espectacular. Creo que tuve suerte con un par de golpes en el tercer set, por eso terminó tan rápido. Me alegra que haya luchado tanto; tuve que esforzarme al máximo para mejorar mi juego”.

Sabalenka ganó su decimoquinto partido consecutivo y avanzó a su decimoséptimo cuartos de final consecutivo. No había perdido antes de esa ronda desde febrero de 2025 en Dubái. La bielorrusa dijo que su equipo la animó constantemente a «seguir luchando, seguir adelante».

“Estoy muy contenta de no haberme rendido y de haber luchado hasta el último momento”, dijo Sabalenka.