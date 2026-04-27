Tres meses de prisión preventiva contra hombre acusado de matar a su hija en Los Girasoles

Santo Domingo. Un hombre acusado de causarle la muerte a su hija de un año fue enviado a prisión preventiva por tres meses, tras una decisión de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Se trata de Rosi Alfredo Mota Almonte, conocido como El Locón Brake o Freddy, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII). La revisión del caso fue fijada para el 17 de julio de 2026.

De acuerdo con la investigación, la niña murió el 21 de abril a causa de asfixia por sofocación. El expediente indica que el hecho ocurrió en la vivienda del imputado, donde presuntamente le quitó la vida en horas de la mañana.

Según las autoridades, tras cometer el hecho, el hombre colocó el cuerpo en un bulto y lo lanzó a una cañada del sector Los Girasoles. Luego regresó a la comunidad y alertó a vecinos de que la menor estaba desaparecida, lo que dio inicio a su búsqueda.

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Horas después, residentes encontraron el cuerpo dentro del bulto en la cañada y notificaron a las autoridades.

Mota Almonte fue arrestado el 23 de abril mediante orden judicial. El caso ha sido calificado de manera provisional como homicidio, además de violaciones a la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.