Santo Domingo.- Un juez impuso tres meses de prisión preventiva contra siete hombres acusados de participar en el asesinato del chofer recolector de basura Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrido tras una persecución que culminó en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

La medida fue dispuesta por el juez José Rafael de Asís, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, luego de acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El magistrado ordenó que los imputados cumplan la coerción en los centros de corrección y rehabilitación de Rafey, en Santiago; La Isleta, en Moca, y El Pinito, en La Vega.

Los enviados a prisión preventiva son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, señalados como parte de un grupo que persiguió, interceptó y atacó a la víctima.

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Según la investigación, el hecho se originó en la Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez, donde varios motoristas intentaron detener el camión que conducía Abreu Quezada por un supuesto roce vehicular. Al no lograrlo, lo persiguieron por varios kilómetros hasta el Palacio de Justicia, donde el conductor buscó refugio.

El Ministerio Público sostiene que los imputados actuaron como una turba, acorralando a la víctima y provocándole heridas mortales. Entre las evidencias figura un cuchillo tipo de caza, con el que uno de los agresores le ocasionó una herida en una pierna.

Las autoridades también indicaron que no hay pruebas de que alguno de los motoristas resultara herido, lo que descarta la versión inicial del incidente.

El Ministerio Público ha calificado provisionalmente el caso como asociación de malhechores y homicidio, en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano. Mientras tanto, continúa la búsqueda de otro implicado que permanece prófugo.