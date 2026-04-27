La provincia de San Juan registró una paralización total de sus actividades este lunes, tras el llamado a huelga por 24 horas convocado por el movimiento “Unidos por el Agua y la Vida”.

La protesta se manifiesta en rechazo a las pretensiones de explotación minera en la Cordillera Central, específicamente en el proyecto que la empresa GoldQuest Mining busca desarrollar en la loma Los Romeros.

Desde el inicio de la jornada a las 6:00 de la mañana, se reportó el cierre del comercio, la suspensión del transporte y la paralización de las labores educativas y productivas en la demarcación.

Según informaciones locales, el cese de actividades ha sido casi absoluto, registrándose incluso el cierre de bancas de lotería que intentaron operar durante las primeras horas del día.

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Motivo de la huelga

El motivo de la movilización es la protección de las fuentes hídricas del río San Juan, las cuales abastecen la producción agrícola del valle. Los comunitarios argumentan que la actividad minera representa una amenaza directa para el suministro de agua y el equilibrio medioambiental de la región.

Pese a registrarse la quema de neumáticos en diversos sectores, no se han reportado incidentes de gravedad ni víctimas.

La huelga concluirá este martes a las 6:00 de la mañana, aunque las organizaciones convocantes advirtieron sobre la posibilidad de nuevas acciones si sus reclamos contra la minería en la zona no son atendidos por las autoridades correspondientes.