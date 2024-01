Glynis Johns, famosa por su rol de la coqueta madre de Mary Poppins en 1964, falleció ayer jueves en Los Ángeles. Según informó su representante Mitch Clem, la ganadora de un Premio Tony murió a los 100 años por causas naturales.

Día triste

“Hoy es un día triste para Hollywood. Ella es la última de las últimas del viejo Hollywood”, expresó Clem. Según Infobae, uno de los triunfos más destacados en su carrera fue su actuación como Desiree Armfeldt en la producción teatral “A Little Night Music”, que le valió un Premio Tony en 1973. Este papel se convirtió en un hito cuando el compositor Stephen Sondheim escribió la pieza “Send in the Clowns” específicamente para su característica voz ronca.

último álbum

Selena Gómez ya no quiere estar en la industria musical y está lista para despedirse de ella para concentrarse mucho más en su carrera actoral. Por lo que sacará un último álbum de música que promete darnos muchos más hits este 2024.

También te podría interesar: Rumores

No volverá

“Comencé a divertirme mucho con la música y luego hacer giras fue muy divertido”, compartió Gomez en un nuevo episodio del podcast, “Smartless”. “Pero estaba haciendo mi show de televisión (Los Hechiceros de Waverly Place) al mismo tiempo y lo encontré muy divertido, así que seguí adelante. Pero cuanto más crezco, más pienso: ‘Me gustaría encontrar algo con lo que conformarme”, dijo la artista en el programa, informa Elle Magazine.

¿Vela con su olor?

Side Hustle Vibes pretende capturar la esencia del actor Jacob Elordi en una vela aromática que se inspira en la famosa escena de la cinta Saltburn, donde el personaje principal toma un sorbo del agua de la bañera que usó Felix, el personaje de Elordi.

Varias notas

¿Y el olor? pues de acuerdo con Side Hustle Vibes, se podrá disfrutar de tres notas: vainilla, especias “reconfortantes” y brisa marina. Aunque, según informa la edición digital de Elle Magazine en su descripción se lee que es “un tributo olfativo a ‘Su Alteza’ Elordi, imaginando cuál podría ser su fragancia real”. La vela cuesta $26 USD (es decir, al rededor de $1508 pesos dominicanos) y la puedes encontrar en la página oficial del e-commerce.