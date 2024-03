Selena Gómez causa revuelo en redes con fotografías que luego borró

Este fin de semana la cantante Selena Gómez se volvió tendencia en redes sociales tras publicar fotografías totalmente alejadas de su contenido habitual.

La también actriz publicó dos selfies en su cuenta de Instagram que minutos más tarde decidió eliminar. No obstante, sus millones de seguidores no perdieron el tiempo y guardaron las imágenes que no tardaron en hacerse virales.

En la primera se le ve con un top negro de escote pronunciado, el pelo suelto y una de las manos en su pelo; mientras que la segunda foto tiene un estilo similar pero resaltando más su rostro.

Algunos de los fanáticos han hecho comentarios refiriéndose al aumento de peso que Gómez ha tenido, llegando incluso a crear memes sobre el tema. Por su parte, otros simplemente han resaltado lo bien que luce la estadounidense con sus nuevos cambios.