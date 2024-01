La cantante Britney Spears desmintió rumores que circulaban en algunos medios internacionales de su posible regreso a la música. La misma artista aclaró a través de su cuenta de Instagram con el tajante mensaje .. ¡Nunca volveré a la industria de la música!”

Ahora es letrista

Sobre las informaciones publicadas por las informaciones publicadas por tabloides como Page Six o The Sun, Spears dijo que no son ciertas y recordó que lleva dos años escribiendo canciones para otras artistas, por encargo o por “diversión”. “Hay un montón de cosas que la gente no sabe sobre mí. He escrito cerca de 20 canciones para otras personas en los dos últimos años. Honestamente, disfruto mucho siendo letrista en la sombra. Me siento querida y bendecida”, ha dicho.

Demanda

Anuell AA enfrenta un nuevo pleito legal, por no responder a una demanda millonaria de la agencia de publicidad Buena Vibra Group (BVG) por supuesto incumplimiento de contrato. El juez Pedro Delgado del Tribunal Federal de Puerto Rico emitió orden por “rebeldía”.

Gastos de campaña

En agosto, BVG demandó al boricua y a su compañía Real Hasta la Muerte por US$1.8 millones. Acusan a Anuel de no pagar los gastos de campañas de promoción de su disco Las leyendas nunca mueren. La agencia dice que pagó $960 mil dólares a Ultimate Fighting Championsip para promocionar su álbum y no han sido reembolsados. “Además, a BVG también se le deben 10 mil dólares por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su exesposa, Yailin la Más Viral”, detalla la demanda.

Pruebas de relación

Una noticia que ha generado cantidades de reacciones este 2024 ha sido el video compartido en Tik Tok por un joven llamado Christopher Tornel donde presenta lo que él llama “pruebas” de una presunta relación entre su madre y el cantante Luis Miguel.

¿Hijo de Luismi?

En el video, Tornel hace insinuaciones de que podría ser hijo del cantante y se basa en una serie de fotografías que sugieren la cercanía entre su madre y el cantante durante su juventud. Además, reveló una foto de sí mismo en la que se destaca su notorio parecido con el afamado artista. El contenido ha generado intensas discusiones en línea, debido a que algunos usuarios aseguran que el hombre de las imágenes no es Luis Miguel, mientras que otros creen que las fotos pueden ser editadas.