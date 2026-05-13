a visita oficial de Luis Abinader busca afianzar las relaciones diplomáticas, comerciales y energéticas entre ambas naciones del Caribe.

Georgetown, Guyana. – El presidente Luis Abinader arribó a Guyana a las 6:05 de la tarde de este miércoles, donde tiene agendado la firma de acuerdos de cooperación con el presidente de este país sudamericano Mohamed Irfaan Alí.

Se trata de la cuarta visita oficial del jefe de Estado dominicano a Guyana, estrechando cada vez más los lazos de cooperación entre ambos países.

A su llegada al aeropuerto de Georgetown, el jefe de Estado dominicano fue recibido por el primer ministro Mark Anthony Phillips, el canciller Hugh Todd, y por el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres.

En el recibimiento se rindieron los honores militares de estilo a su alta investidura y posteriormente se trasladó a la casa de Gobierno, donde junto al ejecutivo de Guyana participará en una recepción.

Para el jueves en la mañana, el mandatario guyanés Irfaan Alí ofrecerá un desayuno en la Casa de Gobierno al presidente Abinader y su comitiva y luego, junto a varios funcionarios guyaneses y dominicanos, participarán en una reunión bilateral y la firma de un nuevo convenio.

Se recuerda que en 2023 ambos gobiernos firmaron, en el Palacio Nacional de la República Dominicana, seis Memorandos de Entendimiento sobre temas de energía, seguridad alimentaria y cooperación comercial.

Abinader llega a Guyana en cuarta visita oficial para sostener reunión bilateral con su homólogo Mohamed Irfaan Alí

El gobernante dominicano está acompañado del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el presidente de Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Samuel Pereyra y el encargado de los temas de Guyana, Tulio Rodríguez.

El regreso a República Dominicana del presidente Luis Abinader será este jueves 14