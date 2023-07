El actor estadounidense Kevin Spacey, como dicen por ahí “salió debajod de una patana”, pues fue declarado inocente este miércoles por un jurado en un tribunal de Londres de haber cometido delitos sexuales históricos contra cuatro hombres.

Lloró

Según Infobae, el ganador de un Oscar, fue absuelto de nueve cargos, entre ellos agresión sexual, provocar que una persona mantuviera relaciones sexuales sin consentimiento y provocar que otra tuviera relaciones sexuales con penetración. Spacey lloró cuando el jurado emitió su veredicto de inocencia. “Antes de que se formulara o respondiera la primera pregunta, perdí mi trabajo, mi reputación y todo en cuestión de días”, dijo ante el jurado, según Sky News.

Aclara rumores

Tras el rompimiento de los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, se rumoró que el motivo pudo ser infidelidad, pero el reggaetonero, salió a defenderse y aclarar la situación, asegurando que jamás hubo una tercera persona implicada.

“Amor real”

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que puede causar una ruptura; pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad” escribió en su cuenta de instagram. Por último, Rauw Alejandro se refirió a su relación con Rosalía como un amor real. “(…) no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Se mudan

El príncipe Harry y Meghan Markle cambiarán de residencia y ya pusieron a la venta su casa. De acuerdo a de Mirror, se mudarán tras tener algunos problemas con sus vecinos, por lo que le prohibieron la entrada al club privado cercano a su casa.

12 millones euros

Según el medio, los duques de Sussex coordinan con los paparazzi para que les puedan hacer capturas cuando salen del club y esto les incomoda a los asistentes, los cuales desean privacidad. Además, Meghan Markle desea regresar al cine y la televisión, por lo que impulsaría su carrera como actriz. Esas razones hacen que la pareja se mude a una zona donde puedan tener más libertad y pongan en venta su mansión, por la que piden 12 millones de euros.