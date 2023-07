Por insultar fans

Normalmente los artistas agradecen su éxito a sus fans, pero la rapera Doja Cat no piensa de la misma manera pues insultó de la peor manera a sus propios fans, lo cual ha hecho que la rapera haya perdido más de 200 mil seguidores en Instagram.

Según Elle Magazine, esto sucedió luego que la intérprete criticara a sus fanáticos en un tweet eliminado por referirse a sí mismos como «kittenz» o «kitten». «Mis fanáticos no pueden nombrarse a sí mismos. Si te llamas a ti mismo ‘kitten’ o maldit*s ‘kittenz’, eso significa que debes dejar tu teléfono y conseguir un trabajo y ayudar a tus padres con la casa». Como era de esperarse, después de su tuit, la artista comenzó a perder seguidores de una manera sorprendente.

Jamie Foxx, después de dos meses de haber sido dado de alta tras superar una condición médica que lo llevó a estar hospitalizado, publicó un video en sus redes sociales donde confesó que se sintió en el infierno, informa el portal Infobae.

El actor no reveló cuál es la enfermedad que le diagnosticaron ni la razón por la que estuvo internado de emergencia más de un mes; sin embargo, sí resaltó que se encuentra estable y le agradeció a su familia y a su hija por cuidarlo. “Quiero dar las gracias a todos los que han rezado por mí y me han enviado mensajes. No puedo ni siquiera empezar a decir cómo, lo lejos que me llevó y cómo me trajo de vuelta. Pasé por algo que pensé que nunca pasaría” dijo.

Demi Lovato se presentó en el programa de Andy Cohen donde reflexionó sobre algunos de sus momentos más oscuros. Uno de los temas que más ha llamado la atención ha sido el de su relación con las drogas, que al día de hoy se encuentra totalmente sobria.

Loveto reveló que la sobredosis que casi le cuesta la vida en el 2018, le dejó secuelas. “Esa sobredosis me causó muchas… en realidad me causó una discapacidad. Hasta el día de hoy tengo problemas de visión y de audición”, aseguró la intérprete de Cool of the Summer. Lovato también confesó que su problema de visión ha llegado a tal punto que le es imposible conducir; esta ha servido como un recordatorio para que Lovato continúe lejos de las drogas.