SANTIAGO.– Durante la celebración de su 64 aniversario, la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) presentó una serie de propuestas para fortalecer el desarrollo nacional, en un acto que contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, quien fungió como conferencista magistral.

El presidente de la ACIS, Marcos Santana, planteó la necesidad de un “pacto fiscal integrado, moderno y responsable”, orientado a garantizar un Estado financieramente sólido y sostenible.

“Este pacto debe ampliar la base tributaria sin afectar la productividad, promover la formalidad y asegurar que cada ciudadano contribuya conforme a su capacidad real”, afirmó.

Impulso a carretera de San Francisco a Santiago

Santana hizo un llamado a los empresarios de San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo, Moca y Santiago para conformar una mesa estratégica que impulse la construcción de una carretera de cuatro carriles entre San Francisco de Macorís y Santiago, obra que calificó como “indispensable para fortalecer el corredor productivo del noroeste”.

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader, en el marco de la celebración del 64 aniversario de esa institución que agrupa a 63 asociaciones empresariales y más de 3.000 miembros directos de la región Norte.

El evento, celebrado en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), reunió a importantes líderes empresariales y autoridades de la región norte.

Gestión estratégica de los fondos de pensiones

El presidente de la ACIS también resaltó la urgencia de una gestión responsable y diversificada de las inversiones de los fondos de pensiones.

“Estos recursos deben crecer y rendir más, con garantía y seguridad”, señaló, destacando sectores como la vivienda como alternativa de inversión que ofrece “rentabilidad superior, genera miles de empleos y contribuye a reducir el déficit habitacional”.

Unidad empresarial para obras clave

Santana subrayó la importancia de la unidad empresarial para impulsar proyectos estratégicos, citando como ejemplo la Autopista del Ámbar, actualmente en proceso de licitación.

Llamado a la descentralización

En torno al modelo de gestión estatal, afirmó que la República Dominicana debe avanzar hacia una estructura más equilibrada, en la que las regiones tengan mayor participación y autonomía. Reiteró que la ACIS mantiene su compromiso con un desarrollo territorial armónico.

Compromiso con la democracia y el desarrollo

Al concluir su intervención, Marcos Santana reafirmó el compromiso de la ACIS con la democracia, la libre empresa y el desarrollo económico sostenible, asegurando que la institución seguirá siendo “un espacio donde cada empresa, sin importar su tamaño, tiene voz y valor en la construcción del futuro del país”.