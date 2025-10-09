Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el evento de entrega de apartamentos del programa Mi Vivienda en el sector de La Guáyiga. / Banreservas

Pedro Brand.- El Banco de Reservas (Banreservas) financió 95 apartamentos entregados este jueves por el presidente Luis Abinader, como parte del Proyecto Pablo Mella II, que constará de 412 unidades habitacionales.

Esta inversión cuenta con el respaldo de la institución financiera por un monto superior a los RD$780 millones.

El presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, al hablar durante la actividad, destacó que la alianza entre el Banco y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), a través de los programas Mi Vivienda y Familia Feliz, está contribuyendo a cambiar la vida de miles de dominicanos que aspiran a tener un techo propio.

Aguilera agregó que estos programas impulsados por el presidente Abinader representan la posibilidad de un futuro más prometedor para las familias beneficiarias, generando esperanza y estabilidad en cada comunidad.

Al dirigirse a los nuevos propietarios, el ejecutivo expresó que estas familias “tienen ahora el poder de transformar un espacio vacío en un lugar lleno de vida, donde cada instante se convierta en una historia inolvidable, en una experiencia única”.

Un futuro lleno de oportunidades

“Las llaves que reciben hoy no solo les permitirán abrir sus modernos hogares; también abrirán las puertas hacia un futuro lleno de amor y de oportunidades para ustedes y sus familias”, manifestó Aguilera, al destacar el impacto social de este tipo de proyectos.

El presidente Luis Abinader entrega la llave de un apartamento a Wanda Aracelis Mateo y familia, del proyecto Pablo Mella Morales II. / Banreservas.

Sostuvo que Banreservas continúa brindando facilidades de financiamiento con tasas inmejorables, para que proyectos habitacionales como el Pablo Mella II ayuden a cambiar vidas, transformar comunidades y promover estabilidad económica y emocional.

“Estamos conscientes de que miles de familias ven en el respaldo que ofrece Banreservas la única vía para alcanzar el sueño de tener su propio hogar”, enfatizó.

Compromiso con el desarrollo social

Aguilera señaló que las viviendas entregadas reafirman el compromiso asumido por el presidente Abinader de impulsar el desarrollo social, propiciando la tranquilidad familiar y la paz ciudadana.

En el acto también participaron Carlos Bonilla, titular del Mived; Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo; Ramón Pascual Gómez, alcalde de Pedro Brand; y Mirta Elena Pérez “La Popi”, directora del distrito municipal La Guáyiga, además de otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.