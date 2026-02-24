EN VIVO: Acto de inauguración de la Línea 2C del Metro de los Alcarrizos

El presidente Luis Abinader encabeza en estos momentos el acto de inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que recorrerá 7.3 kilómetros desde la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta la entrada de Los Alcarrizos.

La Línea 2C contará con cinco nuevas estaciones y conectará a 14 comunidades, con una estimación de movilización de hasta 150 mil pasajeros diarios.

En el período de prueba, operará cuatro horas de lunes a viernes, en horario de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Los sábados funcionará de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde; mientras que los domingos y días feriados lo hará de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.