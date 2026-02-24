Luis Abinader inaugura la Línea 2C del Metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos

El presidente Luis Abinader inaugura esta tarde la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que recorrerá 7.3 kilómetros desde la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta la entrada de Los Alcarrizos.

El acto está previsto para las 3:00 de la tarde, en Los Alcarrizos.

La Línea 2C contará con cinco nuevas estaciones y conectará a 14 comunidades, con una estimación de movilización de hasta 150 mil pasajeros diarios.

En el período de prueba, operará cuatro horas de lunes a viernes, en horario de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Los sábados funcionará de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde; mientras que los domingos y días feriados lo hará de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

El servicio será gratuito desde hoy y hasta finalizar la Semana Santa, el domingo 5 de abril. Las nuevas estaciones son: Franklin Mieses Burgos (avenida Monumental), Freddy Gastón Arce (kilómetro 14, autopista Duarte), Pablo Adón Guzmán (Los Alcarrizos), 27 de Febrero (prolongación 27 de Febrero) y Pedro Martínez (Manoguayabo).

Se estima que más de un millón de ciudadanos de los municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y otras localidades comenzarán a recibir desde hoy los beneficios de la Línea 2C, en el inicio de su operación comercial.

Ayer, obreros realizaban labores de limpieza en las instalaciones, principalmente en las cinco estaciones, mientras preparaban el escenario para la apertura de este histórico acontecimiento. Operarán trenes de seis vagones desde la entrada de Los Alcarrizos hasta la estación María Montez, como parte de la última prueba del sistema. Además, trabajadores ejecutaban labores complementarias de paisajismo, como la colocación de grama debajo del viaducto.