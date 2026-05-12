SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano informó este martes que suscribió con los Estados Unidos un memorando de entendimiento de carácter no vinculante que permitirá el ingreso temporal y excepcional al país de un número limitado de nacionales de terceros países, en el marco de la iniciativa regional Escudo de las Américas.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el mecanismo aplicará únicamente a personas sin antecedentes penales, en condición de tránsito y evaluadas caso por caso. El acuerdo excluye expresamente a los ciudadanos haitianos y a los menores de edad no acompañados.

Las autoridades precisaron que el Gobierno estadounidense aportará el respaldo financiero y operativo necesario para garantizar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal de estas personas en territorio dominicano, así como para facilitar su retorno ordenado a sus respectivos países de origen.

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El comunicado subraya que esta medida no altera la política migratoria de la República Dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza, y que su aplicación se realizará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

Asimismo, ambos gobiernos reafirmaron su cooperación en materia de seguridad regional para combatir el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y el terrorismo, así como para fortalecer una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios.

En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, República Dominicana autorizó de manera temporal el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos en instalaciones previamente utilizadas para estas operaciones conjuntas.

La cooperación bilateral también contempla iniciativas para reforzar la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante el uso de nuevas tecnologías y sistemas biométricos, con el objetivo de modernizar los controles en los principales puntos de entrada del país.

Como parte de su compromiso con la lucha global contra el terrorismo, el Gobierno dominicano informó además que, mediante decreto, designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbolá como organizaciones terroristas.

Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición de continuar fortaleciendo sus relaciones de cooperación con Estados Unidos y con los demás países del hemisferio en favor de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regional.