El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, informó este miércoles que desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se trabaja en un nuevo decreto relacionado con la renovación de las licencias de conducir para personas mayores de 65 años, tema que ha generado amplio debate en el país.

Reveló que dicho reglamento buscaría responder a las inquietudes planteadas por distintos sectores de la sociedad sobre las limitaciones aplicadas a los adultos mayores.

“En estos momentos, en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se está trabajando un decreto que obviamente va a dar respuesta a las inquietudes que se han estado planteando”, expresó Morrison indicando que depende de Presidencia lo que se decida al respecto.

La decisión surge luego de que el abogado Alberto Tavarez, en representación de un grupo de periodistas de El Nacional, elevara un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), exigiendo la declaratoria de inconstitucionalidad de la medida.

Decreto 6-19

Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Morrison explicó que la disposición que limita a dos años la vigencia de las licencias para conductores de 65 años en adelante no fue creada por la actual gestión del Intrant, sino que está contenida en el decreto 6-19 emitido en enero de 2019.

“El Intrant simplemente ha estado aplicando eso desde el 2019”, afirmó el funcionario.

Morrison señaló que el artículo 21 de dicho decreto establece que las personas mayores de 65 años deben renovar su licencia cada dos años, luego de aprobar evaluaciones médicas y psicofísicas vinculadas al Centro Médico de Conductores (Cemeco), incluyendo pruebas visuales y auditivas.

El funcionario sostuvo que, tras el debate público generado a finales de 2024, el Gobierno decidió reducir a la mitad el costo de renovación para ese segmento de la población, debido a que se les otorgaba una licencia con menor tiempo de vigencia.

“Hoy la persona mayor de 65 años paga la mitad”, indicó al calificarlo como un acto de justicia.

Morrison reconoció que, una persona de 65 años de edad está en todas su facultades. “Desde el Intrant nunca ha existido interés en cercenar derechos ni limitar nada; simplemente se trata de una realidad que ya estaba ahí”.

Controversia

El director del Intrant reconoció además las críticas y cuestionamientos que ha generado la medida, mencionando entre ellos las publicaciones y posiciones asumidas por El Nacional, medio que ha abordado ampliamente el tema editorial y periodísticamente.

“Ha habido diversas manifestaciones. Una ha sido del mismo director del periódico El Nacional, que hemos conversado con él, y el periódico se ha manifestado”, dijo.

A este grupo, se sumó el juez Alejandro Vargas, quien acusó al INTRANT de “barrer la dignidad de los envejecientes”, con el mantenimiento de la mencionada resolución.

Por Silvio Cabrera y Yesika Florentino