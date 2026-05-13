Acuerdo con EEUU «no tiene importancia» para pasar por el Congreso, dice canciller

Ante cuestionamientos sobre el acuerdo del Gobierno con Estados Unidos y el porqué no fue discutido en el Congreso Nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, se refirió al tema durante una conferencia de prensa celebrada en la Cancillería.

«Nosotros consideramos que esto no es un tratado por diversos motivos que este no es el momento de explicar. Es un memorándum de entendimiento», declaró.

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Acuerdos anteriores

El funcionario diplomático detalló que hay muchos memorándums de entendimiento que no pasan por la aprobación congresual o por el Tribunal Constitucional, porque «no tienen la importancia para pasar por el Congreso».

«​Eso es lo que consideramos en relación a este memorándum que, como dije, no es vinculante. Si fuera vinculante, fuera otra cosa, y puede ser terminado en cualquier momento».

