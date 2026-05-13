CLEVELAND.-El jonrón de Angel Martinez al inicio del partido le dio la ventaja a Cleveland y el novato Parker Messick tuvo otra gran actuación, ya que los Guardians vencieron a los Angelinos de Los Ángeles 4-2 el miércoles para completar una barrida en la serie de tres juegos.

Martínez conectó un jonrón ante Reid Detmers (1-4) y los Guardians mejoraron su récord a 30-4 contra los Angels en el Progressive Field desde 2015. El récord de Cleveland como local sobre Los Ángeles en ese lapso de 11 años es el mejor de cualquier equipo de las Grandes Ligas.

Messick (5-1) permitió dos carreras y cuatro hits en 6 2/3 entradas. El zurdo se recuperó tras otorgar dos bases por bolas en las dos primeras entradas. Eric Sabrowski ponchó a los tres bateadores en la octava entrada, y Cade Smith hizo lo mismo en la novena para conseguir su decimotercer salvamento.

Zach Neto conectó un jonrón de dos carreras para los Angels, que han perdido 11 de 12 partidos como visitantes.

Puedes leer. Ángel Martínez se la luce con jonrón y los Guardianes extienden dominio sobre Los Ángeles

Bateando primero, con Steven Kwan descansando, Martínez, quien conectó un jonrón en la victoria del martes y estuvo a punto de conectar otro, hizo contacto con el cuarto lanzamiento de Detmers. Fue el primer jonrón de apertura de Martínez en su carrera, lo que le da al mánager Stephen Vogt una opción en la parte alta del orden al bate ante las dificultades de Kwan.

Los Guardians anotaron otra carrera en la primera entrada con un rodado al cuadro de David Fry, y Cleveland puso el marcador 3-0 en la tercera con un elevado de sacrificio del novato Chase DeLauter.

Por. Tom Withers