Acusan funcionarios promover a RD como abortista

Santo Domingo.- Un grupo de organizaciones religiosas, defensoras de la vida, empresariales y patrióticas acusaron hoy a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez y al embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Josué Fiallo, de promover a la República Dominicana ante los organismos internacionales como un país abortista y que apoya la ideología de género.

El pastor Ezequiel Molina, uno de los voceros de las entidades, rechazó la posición del gobierno dominicano y dijo que este es un país que defiende la vida, y que sean los padres quienes críen a sus hijos con buenos valores morales y espirituales.

“Queremos que el presidente Luís Abinader entienda que nosotros no estamos a favor del aborto, la República Dominicana no es asesina, la República Dominicana es provida, entonces no sabemos porque la señora Mayra Jiménez, ministra de la Mujer y el señor Josué Fiallo van a los organismos internacionales a decir que el país apoya el aborto, apoya la ideología de género cuando eso es una solemne mentira. Y quiero que el pueblo dominicano que se respeta esté atento porque vamos a llamar a todos los dominicanos que están en contra del aborto y que respetan la vida y que respetan la masculinidad, la femeneidad, los vamos a llamar a las calles, a los hombres que todavía son hombres y a las mujeres que todavía son mujeres porque los que están dañados son una ínfima minoría”, sostuvo.

Molina reclamó respeto, “que no nos reeduquen, que no destruyan la educación de nuestros hijos en las escuelas, necesitamos nosotros criar a nuestros hijos”.

Mientras que Damaris Patrocinio denunció la intromisión de organismos internacionales en las leyes y normas públicas de la República Dominicana.

Condenó que el embajador dominicano ante la OEA, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores, atenten contra la libertad y valores de los dominicanos imponiendo ideologías extranjeras.

Citó entre las entidades que se concentraron esta mañana frente a la sede del Congreso Nacional los movimientos Somos la Resistencia Vida, Familia y Nación que agrupan sectores civiles, religiosos, empresariales, como Jucum.

También forman parte de la coalición Fomudevi, RD Inclusiva, Funejid, el Colectivo de Abogados en Defensa de la Vida y la Constitución, entre otros.

Patrocinio afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) en su próxima Asamblea General, busca consensuar el apoyo de los países en contra de la legislación nacional dominicana.

Dijo que la OEA presiona al gobierno dominicano para que incluya una supuesta salud sexual y reproductiva en la educación y la salud para niños, niñas y adolescentes, incluyendo el aborto como derecho universal.

“Por igual, la OEA en conjunto con el Instituto Interamericano del Niño (INN), presiona para promover el principio de autonomía progresiva e interseccionalidad para los niños, con lo cual se elimina la patria potestad constitucional que tienen los padres dominicanos sobre sus hijos”, declaró la dirigente cívica.