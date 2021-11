Adamari López y Toni Costa se reúnen en Halloween

La familia primero

Adamari López y Toni Costa se reunieron ayer para celebrar con su pequeña Alaia, la festividad de Halloween, mientras recorrían el vecindario en un divertido paseo en el que recogieron dulces, informa People en Español.

En sus historias

Adamari compartió el momento en sus historias con total naturalidad, cómo acompañó a su hija y a su ex la festiva tarde del domingo, algo que reposteó la periodista Mandy Fridmann con el titular: «La familia lo primero. Los papás de Alaïa».

Mientras que Toni reetwitió el mensaje de la presentadora de televisión para evitar que se formen rumores de que existe la posibilidad de que la pareja se estuviera dando una nueva oportunidad en el amor, destaca la publicación.

Gaby Spanic

De regreso

Tras salir del reality show “La casa de los famosos”, la actriz Gaby Spanic se embarca en una nueva aventura, pero no es una telenovela, sino otro reality en Hungría, país que le acogió durante su primera colaboración en “Dancing With The Stars”.

Lejos de casa

Según informa la revista People en Español “la huella que dejó y el cariño que regaló a su público fue tan grande, que la producción de este show vuelve a contar con ella para una segunda temporada”.

La venezolana, quien saltó a la fama con su protagónico en la Usurpadora; participó en el concurso hace un año en la referida nación, y anunció en sus redes, y en el idioma del país, su regreso, junto a un video que recopila algunos de los momentos vividos allí.

Eugenio Derbez y Octavio Ocaña

Rompe el silencio

El asesinato del joven actor Octavio Ocaña ha dejado en shock al mundo del espectáculo. La primera gran oportunidad de Octavio vino de la mano del actor Eugenio Derbez en Vecinos, por lo que el también productor rompió el silencio sobre el caso.

Violencia

«La violencia, una vez más, nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz, Benito», escribió indignado Derbez.

Aunque Octavio arrancó en la pantalla chica con 5 años de la mano del programa En familia con Chabelo, fue Derbez quien le dio su gran oportunidad en esa maravilla llamada Vecinos.