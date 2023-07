Alberto Rodríguez resalta los logros de Inefi

Sostuve una conversación con Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y le sometí un cuestionario sobre cómo marcha esa entidad y otros aspectos sobre las labores que realiza allí.

En la entrega de hoy, Alberto explica sobre el desenvolvimiento en la entidad que dirige.

El marchante que suscribe dejó intactas las respuestas que me dio y las comparto con todos mis queridos lectores.

Como siempre, no le quité ni un punto ni una coma:

“1-Evaluación de cómo marcha el INEFI:

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), marcha muy bien y con mucho entusiasmo, ya que tenemos decenas de proyectos en carpeta y muchos realizados.

-Entre estos proyectos, podemos destacar el remozamiento y remodelación de casi 300 canchas en diferentes partes del territorio nacional.

-La entrega de más de 7,000 piezas de utilerías deportivas en todo el país.

4 techados adjudicados en escuelas de las provincias Santiago, San Pedro de Macorís, Elías Piña y el Distrito Nacional, específicamente en el sector de Capotillo. Debo destacar que es la primera vez en su historia que el INEFI construye techos en centros educativos.

-Además, están adjudicadas unas 49 canchas en Samaná; 44 en la provincia La Altagracia, 73 en Barahona, 57 en Peravia, 20 en San José de Ocoa, 60 en María Trinidad Sánchez y 32 en Santiago Rodríguez.

-En torno a la parte docente, hemos cumplido en un 90% con lo programado desde nuestra llegada a la institución, el pasado 3 de noviembre del 2022.

Completamos los incentivos de los docentes y empezamos a impartir clases de inglés, todo esto para fortalecer la calidad y preparación de los profesores de educación física.

-También tenemos contemplado la remodelación de 5 estadios de béisbol en las escuelas Oratorio María Auxiliadora (OMA) en el Distrito Nacional; Francisco del Rosario Sánchez, en San Juan De La Maguana; Norma Díaz, en Santo Domingo Este y Víctor Garrido Puello, en la capital.

-Se ha rescatado el baloncesto y boliche escolar, mientras que se ha instaurado el Festival de Béisbol Escolar, todos con el apoyo también de leyendas de esos deportes, luminarias y atletas medallistas en diferentes eventos internacionales.

-Debo resaltar que el novedoso proyecto deportivo, recreativo y comunitario “INEFI con el Barrio”, ha sido de gran impacto en la sociedad dominicana, participando más de tres mil personas en los casi 15 que hemos realizado en diferentes provincias del país, como son Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, entre otras demarcaciones.

2 ¿Ha tenido el respaldo de los profesores de INEFI?

Un gran respaldo total de todos los profesores de educación física a nivel nacional.

Hemos documentado y actualizado con la Dirección Docente.

Sin dudas que eventos tales como la “Medalla al Mérito”, el Congreso de Educación Física y Deporte Escolar, el Foro de Ciencia y Técnica, así como diplomados para formadores de monitores en el deporte escolar, así lo demuestran.

3 ¿Cómo marchan los trabajos de los Juegos Escolares?

La planificación para la celebración de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares va muy bien.

Tenemos una comisión que será anunciada próximamente, la cual está integrada por prominentes técnicos del deporte nacional como lo son los reputados profesores Tony Mesa, Nelson Ramírez, Rolando Miranda, Gilberto García, entre otros.

Por autorización del Ministerio de Educación (MINERD), vamos a remodelar las siguientes instalaciones en la región Sur del país, para el desarrollo de los juegos como son: El estadio olímpico de Barahona, el play municipal Nadin Hazoury y el estadio de Softbol Augusto García, en Azua.

En la provincia de San Juan, estaremos impactando los pabellones de karate, tenis de mesa, taekwondo, judo, cancha de balonmano y boxeo, incluyendo el ring de esa disciplina deportiva.

Entendemos que estos juegos dinamizarán la economía de la región Sur del país y crearán muchos empleos, además de que será una fiesta de la juventud dominicana.

Debo recordarte que estos décimos Juegos Nacionales Deportivos Escolares, tendrán como sede principal a Barahona y con subsedes en San Juan de la Maguana, Azua y Neiba.

Cerca de 20 disciplinas estarán presentes en este certamen, en el que más de 10 mil estudiantes que pasarán por fases de eliminación, se escogerán unos 3 mil 645 alumnos, que verán acción en noviembre próximo en Barahona.

De nuestro viaje a El Salvador, en donde presenciamos la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, captamos muchos detalles los cuales nos permitirán organizar un buen evento.

4 ¿Ha recibido apoyo económico del MINERD?

Un apoyo total del ministro de Educación, Ángel Hernández. Un apoyo al cien por ciento de él y de todos sus colaboradores.

5 ¿Cuáles funcionarios son los que más le han respaldado como director de INEFI?

El licenciado Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República.

El señor ministro de Educación, Ángel Hernández y el señor Julio Cordero, viceministro administrativo de Educación.

Pero además de éstas que te he mencionado, sin duda que me siento gratificado por el respaldo y apoyo que otros funcionarios del Gobierno me han brindado desde que asumí la dirección ejecutiva del INEFI.

«Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él”.

John F. Kennedy

“Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar”.

Ignacio Larrañaga

¡Hasta el lunes, si Dios quiere, dominicanos!