Es simple

Hoy, cuando estoy camino a recoger los bártulos, me he vuelto más tranquilo y reflexivo. Ya no ando tratando de llevarme el mundo por delante, casi siempre intentando arreglarlo a mi particular manera de verlo. La vida es más simple, y se puede disfrutar mejor.

Si nos llega fama y/o fortuna por algún producto o cualidad buena que hayamos creado o desarrollado, es bueno. Pero no es saludable que consumamos nuestra existencia tras ellas, y de paso dejemos de vivir, de disfrutar la existencia por ser ricos o famosos. Así de simple. Es de Lennon “Nos pasamos la vida tratando de ganarnos la vida y nos olvidamos de vivir”. Perdiendo, además, salud en ello.

Otra gran verdad, también muy simple, es que no necesitamos muchas y grandes cosas, y propiedades para vivir bien. Es menester tener lo básico para estar cómodo y protegido, acorde a las exigencias del medio, pero no con ornamentos y lujos. José (Pepe) Mujica lo ha dicho y practicado con su ejemplo de vida. “Hay que andar ligero de equipaje”.

Mas simple aún es que podemos planificar nuestra salud desde que adquirimos consciencia de nuestra existencia comiendo lo básico y adecuado, en las cantidades necesarias tratando de ser alegres, pero de verdad, de corazón; manteniéndonos activos, no necesariamente con ejercicios extremos y programados para ser un super atleta, siendo buena persona dándonos a los demás, y que ello nos ayude a sentirnos bien, contento con nosotros mismos, en fin: felices.

Sobre eso, más claro, lo planteo Luis Franco de muchas maneras, escogí una rebuscada que nunca he citado: “La mayor hondura y finura de su sensibilidad predispone al hombre a mucha mayor capacidad de dolor y alegría que las bestias. ¡¿Qué seria de él sin esas dos válvulas de escape: el llanto y la risa?!

Es simple, como se escribe “algo más que salud”, definitivamente, ser feliz,.