Emma Polanco defiende incentivo que no alcanzó a empleados

Emma Polanco

Presidenta de Cámara de Cuentas

En caso, como dijo, que se tratara solo de un incentivo y no de aumento de sueldos la resolución que revocó, extraña que la medida solo beneficiara a los miembros del pleno del organismo. Al decir que la decisión fue por el exceso de trabajo, tal parece que los demás empleados no merecían el incentivo, aunque la cuestión no sea de semántica.

Elías Báez

Elías Báez

Director de la Dida

Ha sido un defensor de los asegurados y crítico de decisiones hasta oficiales que entiende perjudican a los más necesitados. Pero su derecho a disentir y cuestionar algunas medidas es el mismo que tienen otros sobre las suyas. Debería entenderlo sin tener que renunciar a la postura que ha asumido en apoyo a los pacientes más vulnerables.

José Manuel Albares

Canciller de España

Su visita oficial y los acuerdos de cooperación que suscribió fortalecen las relaciones comerciales y diplomáticas con República Dominicana. En adición a los lazos históricos España es uno de los principales inversionistas extranjeros, además de cuna de cientos de miles de dominicanos en el exterior.