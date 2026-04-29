¿Sería descabellado el binomio presidencial Leonel-Omar? Es una posibilidad. La Fuerza del Pueblo (FP) se encuentra en una disyuntiva de cara a las elecciones de 2028. En teoría, la unión de dos mundos, en la práctica, dos generaciones: analógica y digital.

En el papel, la organización cuenta con un par de valiosos activos presidenciales: el septuagenario Leonel Fernández, un veterano que ha manejado los destinos nacionales en tres periodos, y su hijo, el millennial Omar Fernández, político joven que conecta con sectores que tradicionalmente rechazan la “vieja política”.

Aunque la cúpula de la FP parece alineada con la experiencia del veterano político como candidato único, una corriente externa y creciente visualiza al joven legislador como el relevo natural para alcanzar con mayor facilidad el poder.

Leonel

La propuesta de la dupla Leonel presidente-Omar vicepresidente sería un hito sin precedentes en la historia republicana, pero también una fórmula poderosa con posibilidad real para ganar las elecciones de 2028. Si se invirtiera la fórmula electoral (Omar presidente, Leonel vicemandatario), también podrían tener éxito.

Aspectos legales y éticos

Desde el punto de vista legal, no existe en la Constitución un impedimento que prohíba a dos familiares directos compartir la boleta presidencial, por lo tanto, el vínculo de consanguinidad no es un elemento de exclusión. Los requisitos para la vicepresidencia son los mismos que para la presidencia, consagrado en el artículo 123 de la Carta Sustantiva.

Sin embargo, lo que es legalmente posible suele chocar de frente con lo políticamente prudente, siendo la moral un elemento a tomar en cuenta. ¿Estaría la FP dispuesta a correr ese riesgo? En la política vernácula todo es posible si el objetivo principal es el poder.

Leonel Fernández y Omar son los dos activos más potables que tiene la Fuerza del Pueblo.

Otras interrogantes: ¿Cómo sería interpretado por los votantes que el poder esté concentrado en una familia? ¿Sería aprovechado por sus adversarios para sacarle capital político?

Puede leer: Danilo: «Me venció el Estado», frase que marcó el divorcio político y desapego de una hermandad

Se suele decir que un candidato a la vicepresidencia es decorativo, ya que electoralmente no suma, pero en este caso, esa teoría se derrumba porque Omar Fernández ha logrado trillar su propio camino político, ganando por primera vez la diputación en el 2020 y posteriormente la senaduría en el 2024.

Al elegir a su propio hijo como compañero, Leonel estaría cerrando la puerta a posibles alianzas electorales en un sistema donde la autosuficiencia no es imperativa, al requerirse el 50 % más uno para la victoria.

Los riesgos de la estrategia

De darse lo planteado con anterioridad, surge otra pregunta: ¿Se quemaría la figura de Omar Fernández? Es un riesgo que la FP no puede tomar a la ligera, ya que, en términos presidenciales, él es la figura más potable para el futuro de la organización.

Si el votante lo visualiza como el “segundo” de su padre, su identidad política quedaría totalmente supeditada a la sombra de Leonel, perdiendo la oportunidad de presentarse como una opción de cambio real.

Sin lugar a duda, el joven legislador, que logró derrotar a la maquinaria del oficialismo en las elecciones pasadas, ha construido una imagen propia, caracterizada por un discurso conciliador, moderado y moderno. Para algunos teóricos, con ese binomio, Omar (de 32 años) aportaría la juventud y la frescura que Leonel (de 72 años) necesita para compensar el desgaste natural del ejercicio del poder, mientras que su padre aportaría la experiencia y sagacidad política.

El escenario hacia 2028

Ante el éxito que podría generar «los Fernández», la narrativa obligada de los opositores para eclipsarlos se centraría en el nepotismo y en que una democracia moderna apuesta a la diversidad de liderazgos y a la alternabilidad.

Aunque falta mucho camino por recorrer, el 2028 sería un año determinante para el novel partido Fuerza del Pueblo, fundado en el 2019, pero que ha tenido dos derrotas presidenciales con el mismo actor: Leonel Fernández.

Hasta el momento, el panorama “pinta” hacia una segunda vuelta electoral, ya que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) apuesta a romper con la polarización existente entre la FP y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).