La mayoría de los productos con alzas se concentran en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsado por el aumento del precio de la yuca.

Al menos 130 productos y servicios de consumo básico experimentaron alzas de entre 5 % y 59 % en marzo de este año, respecto al mismo mes de 2025. Este comportamiento supera la inflación general de 4.6 % de la economía dominicana y se extiende a bienes de sectores como salud y educación, de acuerdo a datos del Banco Central (BCRD).

El desempeño de estos artículos durante el mes pasado también se sitúa por encima de la inflación subyacente (4.5 %), una métrica del BCRD en la que se excluyen los bienes más volátiles de la canasta familiar, como bebidas alcohólicas, tabaco, combustibles y servicios de transporte, entre otros.

La yuca es uno de los productos que más aumentó de precio en el país. Según el índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central, su nivel pasó de 136.63 puntos en marzo de 2025 a 217.80 puntos en marzo de 2026, lo que representa una variación alcista de 59.4 %.

En términos prácticos, en establecimientos populares como colmados, su precio por libra pasó de 20 a 40 pesos durante el período señalado. Esto implica un incremento de 100 % en el precio por libra en comparación con hace un año, vendiéndose actualmente a 20 pesos más.

Dentro del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, el bacalao también refleja un aumento sustancial. Su IPC pasó de 143.76 en marzo de 2025 a 203.84 en marzo de 2026, para una variación de 41.8 %.

Actualmente, la libra de bacalao, dependiendo la marca y grado de calidad, supera los 250 pesos en distintos supermercados del país, lo que dificulta su acceso para una parte importante de los hogares dominicanos.

En esa misma dinámica del IPC, la yautía presenta un incremento de 20 % y el café de 19.8 %. En tanto, el pollo fresco, la cebolla y la carne molida de res registran variaciones superiores al 13 % anual.

Los plátanos maduros y la pasta de tomate muestran alzas de 12 %, mientras que los plátanos y guineos verdes presentan subidas de 11 %. En el caso de los plátanos verdes, sus precios oscilan entre 15 y 40 pesos por unidad, siendo más económicos los conocidos como “FHIA” y más costosos los “barahoneros” o “grandes”.

Alzas en salud y otros renglones

El aumento sostenido de los precios en la República Dominicana no se limita a alimentos y bebidas no alcohólicas. En el sector salud también se registran incrementos importantes. Los antigripales (9.1 %) y los antiácidos (12.8 %) presentan alzas en marzo de 2026 respecto a marzo de 2025.

Artículos como vitaminas, medicamentos para el sistema nervioso y anticonceptivos orales presentan aumentos superiores al 8 %. Mientras tanto, medicamentos para la diabetes, analgésicos y antiulcerosos registran incrementos en torno al 7 %.

En el sector educativo, la enseñanza universitaria mostró un aumento anual de 7.8 % en marzo. Asimismo, los servicios e insumos de la educación preescolar, primaria y secundaria registran variaciones cercanas al 7 %.

De igual forma, al menos 16 bienes y servicios diversos presentan alzas de entre 6.9 % y 11.4 %, entre ellos los relacionados con salones de belleza y peluquerías, impresiones y fotocopias, servicios funerarios, honorarios legales y joyería de fantasía.

En el ámbito de recreación y cultura, destacan los paquetes turísticos (8 %) y las cuotas de gimnasio (6.3 %). En cuanto a restaurantes y hoteles, los mayores incrementos se registran en el café servido o a domicilio (13.4 %), el servicio de pollo (8.6 %) y las empanadas (8.4 %).