Rafael Santos, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio./ Foto: José de León.

Santo Domingo.- El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos, aseguró este miércoles que no teme ser relevado del cargo por la denuncia sobre violencia de género, presentada en su contra por su ex pareja.

Su ex pareja, la comunicadora Cristal Acevedo, presentó una denuncia contra el funcionario por alegada violencia de género, durante su relación sentimental y posterior a la misma.

En ese sentido, Santos dijo que hablará del tema en el momento oportuno, tras indicar que el caso quedará aclarado en los tribunales.

«En primer lugar, yo soy un caballero y nunca hablaría sobre una dama. En segundo lugar, es un tema que está en un escenario de la justicia que yo debo de mantener silencio hasta que se ventile. Y en tercer lugar, le digo que quienes me conocen sabe que yo soy incapaz de una situación así», precisó durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

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“No hay ningún problema, no temo, no le temo a nada, solo a Dios y a mi conciencia, a que mi familia se pueda ver afectada, ya que en este momento está totalmente unida, de manera que ese tema yo lo trataré cuando llegue el momento y en el lugar adecuado”, dijo el ministro.

Afirmó que está dispuesto a aportar en el proceso, para que todo quede aclarado.

“Yo voy a decir con mucha firmeza: eso no depende de mí, pero yo soy un hombre que está preparado para seguir aportando en este proceso, aunque fuera relevado del cargo”, indicó el funcionario al ser cuestionado sobre una posible amenaza a su función pública.