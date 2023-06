Con Miriam

Escribí en esta columna, en septiembre del 2020, cuando Abinader presentó su gabinete, que la única garantía de confiabilidad me la daba Miriam Germán, y que sería una nueva frustración, entre tantas, que ella se plegara a los intereses politiqueros del gobierno, y que en caso de que así fuese lo más decente y conveniente es recogiera en su regazo su dignidad y se la llevara para su casa.

No me ha defraudado, por eso la amenazan y lo hacen directamente a su hijo, que como uno de los míos tiene la condición de autista, aquel que Yanalan no tuvo ningún miramiento para señalar como receptor de una “enorme fortuna” de la jueza: “… fue objeto de cuestionamiento durante la entrevista que le hizo su predecesor en la Procuraduría, Jean Alain Rodríguez, que acusó a la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia de transferir bienes que no podía justificar a su hijo”.

Hay que proteger a doña Miriam Germán Brito

Ahora es un narcotraficante dominicano, desde España, quien la amenaza: «Fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, el que escribía, lo dijo, así mismo: «Yo le puedo mandar a matar a su hijo”.

La honorable jueza, agregó: «Dije en esa ocasión que voy de paso y así es, y que comencé por el escalón más bajo, caminé al paso, y sin importarme quien me pasara por el lado a exceso de velocidad, hasta que llegué a la cumbre y después todos sabemos lo que pasó, la patada voladora aquella”, afirmó en su rendición de cuentas del año 2022.

Hay que acompañar y proteger a doña Miriam y nosotros aportamos nuestro granito de arena desde esta ventana de “algo más que salud”.