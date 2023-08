Algo más que salud

Tragedia e incapacidad

Hace ya unas dos semanas de la tragedia de San Cristóbal. Al momento de escribir estas líneas se contabilizan 32 muertes de las que solo se han podido reconocer 13, y de éstas, 11 han sido entregadas.

Hay como diez entidades del gobierno investigando la causa, hace varios días la prensa dijo: “Pólvora de una armería que operaba de manera clandestina en la zona habría sido la causa de la explosión que provocó la muerte de 28 personas y 59 heridos, así como la destrucción de varias edificaciones durante la tarde del lunes en esta provincia. Rumores e investigadores independientes creen que en el lugar del siniestro, operaba un centro irregular para relleno de cartuchos de escopetas y pistolas”.

La Defensa Civil ha comunicado que en Marzo se produjo un incendio en la colchonería y no se estableció ninguna responsabilidad.

Como corolario trágico el director del Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif), general Santo Jiménez Páez, informó “La identificación de las personas que murieron calcinadas en la explosión podría tardar hasta 6 meses”.

No me interesa saber cuáles serán los resultados de la dichosa investigación, lo que sí sé es que tenemos un 911 que ha ido perdiendo calidad y eficiencia, unos bomberos cargados de precariedades, un sistema de atención en salud que es una calamidad y en todos los casos, aparte de no existir mecanismos de prevención, a todos le faltan recursos, por eso fue que resultó una burla para las familias de esos 32 fallecidos, para todo el país, incluyendo por supuesto a San Cristóbal, lo que anunció el flamante director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Roberto Ángel Salcedo, la construcción de una plaza, en las inmediaciones del lugar de la explosión que servirá como un memorial para recordar a las personas que murieron en el siniestro del pasado lunes.