Cortos sin ton ni son

Otra vez un tema, cuya actualidad lo exige, me aparece como “Un pie forzado”, ahora son los resultados de las elecciones en Venezuela que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, dijo que con el 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia «contundente e irreversible», Maduro ganó con 5.150.092 votos, un 51,20%. El líder opositor, Edmundo González, logró 4.445.978 votos, un 44,2%.

La oposición dice que esa verdad es mentira o que esa mentira no es verdad, pero déjenme hacer un alto y contarles que pasado mañana mi mamá hubiera cumplido 94 años de vida y siempre me he lamentado de no haber podido disfrutarla más, era una mujer fantástica.

No puedo pasar por alto, a pesar de lo de Venezuela, que con el lema «Cerrando la brecha: apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones» del 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna centrada en la importancia de que todas las madres puedan amamantar con éxito a sus hijos. Mi nieta, Amalia, no está en nuestro porcentaje como país de solo 4,7%, uno de los más bajos del mundo, y con un año y tres meses come de todo, pero todavía pide su teta.

A propósito de tetas, que normalmente son solo dos, si usted esta apostando con alguien al que recolecte más manzanas en una canasta y escoge un juez para que determine quien cogió más y ese juez dice que usted solo recolecto 5 y el otro 7, usted tiene derecho a protestar, pero demostrando que usted tiene en su canasta 9 y no 7. “Lo demás es monte y culebra”.

A cuenta del 7, mi mamá murió 4 días después de la fecha de su nacimiento, con solo 65 años, y sus 4 muchachos no pudimos darle los besos que nos faltaban. ¡Pero verdad!, que era de Venezuela el tema de “algo más que salud”.