El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que la actividad minera registró un crecimiento de 7.7 % durante el primer trimestre de 2026.

Estas declaraciones se producen en un escenario de debate público y polémica por las intenciones de explotación minera en la provincia de San Juan.

Según las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central, el sector minero se posicionó como el de mayor dinamismo en un periodo donde la economía nacional creció un 4.1 %.

El funcionario detalló que el desempeño del sector fue impulsado por la extracción de oro, plata y materiales de construcción, consolidando a la minería como uno de los pilares exportadores del país.

En términos financieros, las exportaciones mineras de 2025 superaron los 2,500 millones de dólares, con aportes fiscales que alcanzaron aproximadamente 45,000 millones de pesos.

Auge de minería

El ministro subrayó que en el año anterior el sector representó cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 7 % del producto bruto industrial, además de captar 420.6 millones de dólares en inversión extranjera directa al segundo trimestre.

En cuanto al sector energético, se reportó un crecimiento del 3.4 % entre enero y marzo de 2026. Santos precisó que la capacidad de generación instalada en el país aumentó de 4,921 MW en 2020 a más de 7,100 MW en 2025.

De acuerdo con el informe, más del 50 % de la nueva capacidad incorporada en los últimos años corresponde a fuentes renovables, como parte de la transformación de la matriz energética nacional.