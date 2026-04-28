¿Miles de millones sin control? FP destapa polémico proyecto del PRM La organización advierte que la ley permitiría pagar obras sin contratos ni verificación, debilitando los controles estatales.

Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos, advirtió este martes que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) impulsan un proyecto de ley que busca legalizar pagos millonarios proveniente de fondos publicos para financiar obras que no fueron contratadas conforme a los procedimientos establecidos por ley.

Al fijar la posición oficial de la organización en rueda de prensa, el titular de esa secretaría, Raúl Martínez , explicó que la iniciativa pretende autorizar pagos a Múltiples personas físicas y jurídicas por una cantidad indeterminada, para saldar supuestas deudas de la Administración Pública derivadas de obras de infraestructura ejecutadas al margen de la normativa vigente.

Indicó que el proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados de la República Dominicana y actualmente se encuentra bajo estudio en el Senado de la República Dominicana .

Martínez recordó que una propuesta similar fue aprobada anteriormente por la mayoría oficialista en el Congreso, pero fue observada por el Poder Ejecutivo a inicios de este año. No obstante, señaló que los diputados del PRM han insistido en retomar la iniciativa, a la que calificó como un “mayúsculo desatino” que contraviene la Constitución y las normas de control del sistema de administración financiera del Estado.

El dirigente advirtió que la pieza legislativa representa una amenaza para la sostenibilidad fiscal, al pretender que el Estado reconozca compromisos sin cumplir las disposiciones legales que garantizan la transparencia y la legalidad en las contrataciones públicas. En ese sentido, sostuvo que el proyecto permitiría la erogación de fondos para pagar obras supuestamente realizadas sin respaldo contractual.

Asimismo, afirmó que la iniciativa vulnera principios constitucionales como la responsabilidad financiera y la legalidad presupuestaria, además de debilitar los mecanismos de control del gasto público y el endeudamiento estatal previstos en leyes como la Orgánica de Presupuesto del Sector Público, la de Crédito Público y la de Planificación e Inversión Pública.

FP acusa al PRM de abrir puerta a “mega corrupción” con nuevo proyecto de ley que busca hacer pagos de obras falsas.

Aseguran que la iniciativa facilitaría pagos sin sustento legal, comprometiendo recursos públicos y normas de transparencia.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la FP cuestionó, además, que se pretende reconocer como acreedores del Estado a centenares de personas y empresas sin que se haya verificado previamente la existencia de los compromisos, la ejecución real de las obras ni los montos correspondientes.

A su juicio, legislar de manera “irresponsable y opaca” abre la puerta a posibles actos de corrupción a gran escala, con consecuencias negativas para las finanzas públicas.

La Fuerza del Pueblo exhortó al Senado a rechazar el proyecto de ley y expresó que espera que el Poder Ejecutivo, en caso de ser aprobado, se abstenga de promulgarlo y lo devuelva al Congreso con las observaciones correspondientes.

La organización aseguró que se mantendrá vigilante frente a esta iniciativa, al considerar que representa un grave riesgo para el manejo responsable de los recursos del Estado y el respeto a la Constitución y las leyes de la República Dominicana.