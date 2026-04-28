Conjunto Quisqueya estrena el merengue “Mi viejo Papá” como homenaje a los padres

Santo Domingo, RD. — El Conjunto Quisqueya presentó su nuevo sencillo “Mi viejo Papá”, una propuesta que rescata un tema clásico y lo adapta al ritmo del merengue, en una apuesta por mantener vigente su legado musical.

Una nueva versión con sello tradicional

El tema es interpretado por Javish Victoria y cuenta con arreglos de Chucky Acosta, director de la agrupación, quienes imprimen un estilo actualizado sin perder la esencia característica del grupo.

La canción ya había sido grabada anteriormente en versión bolero, específicamente en el álbum A mamá y a papá, y ahora renace en formato de merengue, adaptándose a los nuevos tiempos.

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“Mi viejo Papá” se presenta como un tributo directo a la figura paterna, con una letra que resalta el amor, respeto y gratitud hacia los padres.

Desde la agrupación explicaron que este lanzamiento forma parte de su interés de continuar produciendo música nueva y mantenerse activos en la escena artística.

Parte de una nueva producción musical

El sencillo formará parte de una próxima producción discográfica que será distribuida tanto a nivel nacional como internacional, e incluirá además un audiovisual para reforzar su difusión.

Con este lanzamiento, el grupo reafirma su compromiso con el merengue, género emblemático de la República Dominicana, y busca conectar con nuevas generaciones sin perder su identidad musical.