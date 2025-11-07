Santo Domingo.– El diputado Aníbal Díaz calificó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como un líder auténtico y resiliente, preparado para asumir un rol fundamental de concertación y equilibrio dentro del renovado liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Díaz, figura destacada del proyecto presidencial de David Collado, resaltó la trayectoria de Pacheco, considerándolo un símbolo de resistencia, sacrificio y superación, con la experiencia y madurez necesarias para actuar como moderador en los futuros procesos internos del partido.

En su intervención en el programa Gobierno de la Mañana de Z101, Díaz afirmó:

“Pacheco está renovado, sano y entregado por completo; listo para guiar a esta nueva generación en la construcción de acuerdos que aseguren que el PRM siga siendo una opción de poder”.

Experiencia y liderazgo político

El congresista destacó la capacidad de Pacheco para transitar entre la confrontación y la concertación, recordando su habilidad para equilibrar momentos de tensión con períodos de diálogo.

“Fue un gran confrontador y, al mismo tiempo, un gran concertador”, enfatizó Díaz.

Díaz también recordó que en el año 2000, Pacheco renunció a sus aspiraciones de presidir la Cámara de Diputados a pesar de contar con la mayoría, un gesto que calificó como un sacrificio político en favor de la unidad partidaria.

Además, resaltó su liderazgo durante su gestión al frente de la Cámara en 2003-2006 y desde 2020 hasta la actualidad, subrayando su rol decisivo en la estabilidad institucional del país.

“Cuando Pacheco presidió la Cámara en el regreso de Leonel Fernández al poder, se convirtió en el puente que permitió impulsar transformaciones económicas, monetarias y democráticas desde el Congreso”, recordó Díaz.

Finalmente, Díaz valoró el apoyo de Pacheco a la candidatura de David Collado a la Alcaldía del Distrito Nacional en 2016, destacando que su respaldo fue clave para que el PRM recuperara la plaza tras 14 años de dominio del PLD.