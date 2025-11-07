Moca.– Con honores militares y una multitud de ciudadanos presentes, los restos del héroe nacional Juan Rodríguez García, conocido como Juancito Rodríguez, fueron trasladados este viernes desde Moca, provincia Espaillat, hasta el Panteón de la Patria, en Santo Domingo. La ceremonia fue encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en representación del Gobierno dominicano.

Cementerio municipal de Moca

El acto comenzó en el cementerio municipal de Moca, donde se realizó la exhumación de los restos bajo estrictas medidas protocolares. Además de Salcedo, participaron autoridades civiles y militares, así como familiares del prócer, quienes acompañaron la urna durante la primera etapa del traslado.

Entre los asistentes figuraron la gobernadora provincial, María Muñoz Salcedo; el alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral; el senador Carlos Gómez; y Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros y sobrino nieto del homenajeado. También estuvieron presentes otros descendientes de Juancito Rodríguez, entre ellos Ana Rosina Rodríguez, Juan José y Porfirio Rodríguez Iriarte, José Horacio Rodríguez, José Octavio Rodríguez de la Maza y Virginia Antares.

La Banda de Música del Ejército de la República Dominicana acompañó el acto interpretando el Himno Nacional, mientras un toque de corneta rendía tributo al prócer. Posteriormente, la urna fue trasladada a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, donde permaneció bajo guardia de honor a cargo de la Comisión Protraslado y miembros de las Fuerzas Armadas. Centenares de mocanos se acercaron al templo para rendir homenaje a quien representa la lucha por la libertad y la democracia.

El ministro Salcedo destacó la significación del homenaje, resaltando que el país reconoce la entrega y sacrificio de Juancito Rodríguez en defensa de los ideales patrios.

Trasladan al Panteón

“Juancito Rodríguez simboliza valor y compromiso con la libertad. Hoy la patria honra su memoria y le otorga el reconocimiento que merece”, afirmó.

Tras la culminación de la guardia de honor en Moca, los restos del prócer continuaron su traslado hacia Santo Domingo, donde este sábado 8 de noviembre se celebrará un tedeum y la ceremonia de inhumación definitiva en el Panteón de la Patria, encabezada por el presidente Luis Abinader.