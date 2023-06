Aprueban en NY Ley de Borrón y Cuenta Nueva para sellar algunas condenas penales

NUEVA YORK.- La Asamblea estatal en Albany aprobó un proyecto de ley que sellaría los antecedentes penales después de un cierto período de tiempo. La legislación, denominada «Ley de Borrón y Cuenta Nueva», fue aprobada por ambas cámaras de la legislatura el pasado fin de semana.

Para ser elegible, las personas tampoco deben tener ningún cargo penal pendiente actual o estar en libertad condicional o libertad supervisada.

Cuando sea promulgada cerraría automáticamente los registros de condena de aquellos que hayan cumplido sus sentencias “3 años después de completar la sentencia por delitos menores y 8 años después de la liberación del encarcelamiento por delitos graves. Los condenados por la mayoría de los delitos graves de Clase A, como asesinato y secuestro, no tendrían sus registros sellados.

La medida está diseñada para facilitar que aquellos que han pagado sus deudas con la sociedad reconstruyan sus vidas, facilitando el acceso a oportunidades laborales y la búsqueda de vivienda sin sufrir discriminación.

“Hay millones de personas en todo el estado que cumplieron sus sentencias, completaron la libertad condicional y ahora están listas para seguir adelante con sus vidas”, dijo en un comunicado la asambleísta Catalina Cruz (D-Queens), patrocinadora del proyecto de ley.

La legislación fue aprobada con el apoyo de cuatro de los fiscales de NYC: “Alvin Bragg de Manhattan, Eric González de Brooklyn, Melina Katz de Queens y Darcel Clark de El Bronx; además, de grupos empresariales como Partnership for New York City. La gobernadora Kathy Hochul ha manifestado su apoyo a alguna versión de la Ley, y no ha dicho si la promulgaría.