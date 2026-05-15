SANTIAGO.– El arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, lanzó duras críticas anoche contra la posible recepción en la República Dominicana de deportados provenientes de Estados Unidos, al tiempo que afirmó que la nación no debe cargar con problemas ajenos ni poner en riesgo la estabilidad social.

“Es como si RD fuera un basurero humano donde Estados Unidos envía personas que no quiere”, subrayó monseñor Rodríguez luego de presidir una Eucaristía en la Catedral Santiago Apóstol (El Mayor), de esta ciudad.

Indicó que las explicaciones ofrecidas por el ministro de Relaciones Exteriores no han aclarado las dudas sobre el alcance del supuesto acuerdo y sostuvo que, lejos de entenderlo, ahora tiene más preocupaciones.

El arzobispo metropolitano local se mostró opuesto a que el país reciba individuos rechazados por las autoridades estadounidenses, máxime cuando existen serias dudas sobre su impacto en la seguridad y la convivencia social.

“¿Por qué tenemos que recibir más problemas de los que tenemos?”, se preguntó monseñor Rodríguez.

Advirtió que en el país hay mucha descomposición social y moral, y que ese tipo de decisiones, es decir, la de recibir deportados desde Estados Unidos, podría agravar aún más la situación nacional.

Monseñor Rodríguez emplazó al Gobierno para que explique con transparencia qué ocurrirá con esas personas, dónde residirán, bajo qué condiciones y cómo impactarán en el comportamiento de los ciudadanos dominicanos.

De acuerdo con lo informado por el canciller dominicano, el acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana estaría vigente por un año, recibiendo mensualmente 30 personas.

Sobre una eventual vulneración de la soberanía nacional, monseñor Héctor Rafael Rodríguez declaró que “si eso fue impuesto, evidentemente la soberanía dominicana ha sido vulnerada”.

Manifestó que una medida como esa, es decir, la del acuerdo para recibir deportados, debió discutirse ampliamente con transparencia y participación nacional.