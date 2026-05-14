Una patana cargada de cervezas se accidentó la tarde de este jueves en la avenida Prolongación 27 de Febrero, en las cercanías de la Plaza de la Bandera, provocando congestionamiento vehicular y la pérdida de gran parte de la mercancía que transportaba.

Tras el incidente, decenas de personas se acercaron al lugar para llevarse las bebidas y cajones que quedaron esparcidos sobre el pavimento entre vidrios rotos y restos de la carga.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni las autoridades han ofrecido detalles sobre las causas del accidente. Autoridades trabajaron en la recogida de los escombros y en la viabilización del tránsito, que permaneció restringido en la zona.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el camión varado a un lado de la vía mientras botellas rotas y cajas obstaculizan parte del tránsito. En las imágenes también se observa a ciudadanos intentando recuperar parte de la mercancía caída.

La circulación vehicular en la zona resultó afectada mientras curiosos se concentraban alrededor del camión accidentado.