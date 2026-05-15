El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha sido llamado ante el Congreso Nacional para explicar el convenio migratorio suscrito con Estados Unidos. El acuerdo, denominado «Escudo de las Américas», el cual contempla el tránsito temporal por territorio ominicano de ciudadanos extranjeros en proceso de repatriación.

La información fue suministrada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Bueno, quien enfatizó la necesidad de que el funcionario detalle el protocolo de manejo de estos ciudadanos. El legislador cuestionó la pertinencia de que personas con estatus migratorio irregular en EE. UU. utilicen el país como puente logístico.

Sin embargo, ayer el presidente del Senado defendió el acuerdo migratorio suscrito entre el Gobierno y Estados Unidos, y pidió a la oposición que no utilice el tema para tratar de sacar provecho político.

“El canciller está invitado al Congreso Nacional a explicar eso, porque a mí no me gusta ese acuerdo. Traer aquí delincuentes que han delinquido en otros países no me gusta; que los asuma EE. UU., que tiene experiencia en manejar delincuencia”, expuso el legislador al ser entrevistado en el programa televisivo D’Agenda, producido por el periodista Héctor Herrera.

El diputado de la circunscripción tres del Distrito Nacional considera pertinente la visita del funcionario, aunque no precisó la fecha en que se produciría el encuentro. “Repito: a mí no me gusta eso. Vi que están invitando al canciller al Congreso Nacional para que dé explicaciones a los legisladores, y nosotros estaremos ahí preguntándole. Lo queremos mucho, pero tendrá que explicarnos”, sostuvo.

Esta semana, ambos gobiernos anunciaron dicho acuerdo, el cual ha sido defendido por el ministro Roberto Álvarez. El funcionario precisó que el convenio excluye a ciudadanos haitianos, menores de edad no acompañados y personas con antecedentes penales.

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En ese ínterin, dirigentes de partidos de oposición han pedido esclarecer los términos del pacto. Por su parte, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó que el convenio representa una actuación “excesivamente complaciente” por parte de las autoridades dominicanas y advirtió que, bajo el argumento de facilitar el retorno de ciudadanos de otras naciones, se estaría incurriendo en una transgresión legal y constitucional.

Acuerdo

De su lado, la embajadora de los EE. UU. en el país, Leah F. Campos, explicó que el acuerdo bilateral permitiría a las autoridades estadounidenses remover y repatriar con mayor rapidez a ciudadanos de terceros países, bajo un esquema de traslado temporal y caso por caso.

“Este memorando de entendimiento a corto plazo permite a Estados Unidos remover y repatriar a ciudadanos de terceros países con mayor rapidez, respetando al mismo tiempo la legislación dominicana, la soberanía del país y los procedimientos fronterizos vigentes”, expresó Campos.

Senado

Al ser cuestionado al respecto, Ricardo de los Santos aseguró que el convenio “se ajusta estrictamente al marco legal vigente y no vulnera la soberanía del país”.

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Indicó que, aunque la sociedad demanda más detalles sobre el pacto, hay garantía de que las normas constitucionales permanecerán intactas.