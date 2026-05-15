Powell fue designado originalmente por Donald Trump en 2018 y posteriormente ratificado para un nuevo período por Joe Biden, por lo que finalizará así su último mandato de cuatro años como presidente de la Fed, completándose así su ciclo de ocho años.

El mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) concluirá oficialmente este viernes 15 de mayo, abriendo paso a una transición en la principal institución financiera de Estados Unidos y una de las más influyentes del mundo.

Powell fue designado originalmente por Donald Trump en 2018 y posteriormente ratificado para un nuevo período por Joe Biden, por lo que finalizará su último mandato de cuatro años como presidente de la Fed, completándose así su ciclo de ocho años.

La Reserva Federal, de carácter privado, funciona como el banco central estadounidense y tiene entre sus principales responsabilidades controlar la inflación, supervisar el sistema bancario y establecer las tasas de interés de referencia.

Sus decisiones impactan directamente el valor del dólar a nivel global, el acceso al crédito, los mercados financieros y el comportamiento de la economía de todos los países, por lo que el cambio de su presidencia es uno de los hechos más significativos.

Por otro lado, aunque Powell dejará la presidencia este viernes, continuará como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed hasta 2028, debido a que su cargo como gobernador posee un mandato separado, independiente y de mayor duración.

Sustituto de Powell

Para sustituir a Jerome Powell, el mandatario Trump seleccionó el pasado 30 de enero de 2026 al economista Kevin Warsh, exgobernador de la propia Reserva Federal y exejecutivo de Morgan Stanley.

Warsh integró la Junta de Gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011. Este período estuvo marcado por la crisis financiera internacional, especialmente las ocurridas por la “burbuja inmobiliaria” en Estados Unidos y la quiebra de varios bancos.

El pasado martes 13 de mayo, el Senado estadounidense confirmó a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Fue ratificado con 54 votos a favor y 45 en contra, en una de las votaciones más divididas políticamente para dirigir la Fed.

De acuerdo a medios locales estadounidendes, Warsh representa una línea monetaria más conservadora y favorable a mantener políticas estrictas para contener la inflación de ese país.

Su eventual llegada a la Fed ocurre en medio de un escenario económico marcado por preocupaciones sobre las tasas de interés, el crecimiento económico y la estabilidad de los mercados internacionales, así como conflictos bélicos de países petroleros, donde el dólar juega un papel fundamental.