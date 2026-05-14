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Videos de Esmeralda Moronta revelan su lado más alegre tras su muerte

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Videos de Esmeralda Moronta revelan su lado más alegre tras su muerte

En redes sociales han comenzado a circular diversos videos de Esmeralda Moronta de los Santos, tras su asesinato, en los que se le observa con una actitud alegre, espontánea y un carisma que llama la atención de quienes hoy descubren su contenido.

Aunque en vida no fue una figura viral ni ampliamente conocida en plataformas digitales, las imágenes muestran a una joven cercana, sonriente y con una energía natural que transmitía simpatía y calidez en cada aparición. En los clips se le ve compartiendo momentos cotidianos y su trabajo, siempre con sencillez y buen ánimo.

Su muerte ha generado profunda consternación, y ha sido precisamente a través de estos videos que muchos han podido apreciar el lado humano y luminoso que proyectaba en su día a día.

A pesar del impacto que ha generado este suceso, en redes sociales su recuerdo queda ligado a esa presencia alegre y genuina que hoy impacta a quienes se encuentran por primera vez con sus grabaciones.

En redes sociales han comenzado a circular diversos videos de Esmeralda Moronta de los Santos, tras su asesinato

Se recuerda

La mujer de 36 años, murió ayer miércoles dentro de un colmado a causa de múltiples disparos, ocasionados por Omar Tejeda Guzmán de 48 años, quien alegadamente la acosaba y perseguía pese a que no mantenían una relación.

El hecho ocurrió cuando la hoy occisa acudió junto a su amiga, a la fiscalía de Alma Rosa 1 a poner una denuncia contra su expareja. Cuando salió del lugar, noto que el hombre la perseguía y salió corriendo. En su desespero penetro a un colmado en busca de refugio, y fue ahí donde también entro su verdugo quien le propino varios disparos y luego se suicidó con la misma arma.

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Misaely Pujols

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