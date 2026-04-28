Ataque a avión belga en Haití enciende alarmas

Suena la alarma el ataque a un avión belga que cumplía una misión en Haití. La seguridad en el país es letra muerta.

Está por ver si Donald Trump intervendrá en las elecciones de Israel en apoyo a su delfín, el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Donald Trump declaró que no le sorprende el intento de asesinarlo porque sabe que vive en un mundo loco. ¿Qué les parece?

Apadrinada por Hipólito Mejía, el presidente Abinader recibió una comisión de la Anpa y prometió atender sus reclamos. ¿Qué les parece?

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Una cosa es cierta: Abinader no ha cerrado las puertas de su despacho a ningún gremio y todos han salido al parecer complacidos. ¿O no?

Las exoneraciones de vehículos y el barrilito de los senadores son intocables en las cámaras legislativas. Tratar de eliminarlos es mero bulto.

La ruptura con el Presidente y la dirección del PRM del colega Danilo Cruz Pichardo es definitiva. No les saca el guante de la cara.

En su recorrido por la Ciudad Colonial, el ministro David Collado y la embajadora Leah Campos se tomaron un coco de agua vendido por un haitiano.