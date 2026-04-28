Inspección del Ejército en Jimaní: Fortaleciendo la frontera nacional

Si fue para verificar que se cumple con la vigilancia y tomar nota sobre las necesidades de la misión militar en la frontera de Jimaní se trata de un gran gesto la inspección en la zona del ministro de Defensa.

Los soldados desplegados a lo largo de la línea fronteriza son blanco de sospecha por el permanente trasiego de haitianos indocumentados a esta parte de la isla. La entrada la confirma el propio Ejército con las frecuentes detenciones de haitianos sin documentos de que da cuenta en las provincias fronterizas.

Con el incremento del número de soldados, el avance en la construcción de la verja perimetral, la utilización de drones y la provisión de modernos equipos se estima que el trasiego por la zona ha debido reducirse a su mínima expresión.

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En medio del cuadro es muy significativo el recorrido por la región que acaba de realizar el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre para ver de cerca la realidad sobre la vigilancia en la demarcación que corresponde a Jimaní.

La presencia del titular de Defensa representa también una muestra de apoyo a los soldados que prestan servicios en la provincia. Indica que no están abandonados a su suerte.

La institución se ha ocupado de explicar que el recorrido ha sido con el interés de evaluar de primera mano aspectos estratégicos vinculados a los esquemas de defensa y seguridad en el área. La inspección cobra más relevancia ante la incesante ola de violencia y la inseguridad que golpean a la vecina nación haitiana.