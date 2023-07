Badir lanza colaboración con El Canario y Milly

El artista dominicano Badir continúa trabajando firmemente en su carrera, en esta ocasión uniéndose a dos grandes artistas en nuevas colaboraciones que refuerza el repertorio que ha ido construyendo exitosamente.

Se trata de José Alberto “El Canario” y Milly Quezada, a la par que lleva a cabo una gira de conciertos por el país.

La colaboración con El Canario es una composición de Badir que se llama “Como te olvido”, un bolero con el que José Alberto se sintió muy identificado, acogió la letra y además estará disponible en salsa, mientras que con Milly Quezada realizó un homenaje a Fausto Rey, como parte del proyecto “Amargue Sessions” de La Oreja Media Group, plasmada en una versión de la muy conocida canción “Adultos”.

“Recuerdo cuando me enseñó Alexis Brugal la grabación de El Canario con una canción que escribí y sintiéndola se me aguaron los ojos; compartir sentimientos y música con él y con nuestra Milly Quezada, artistas internacionales que ponen el nombre de nuestro país en alto, recibir su apoyo y cariño no tiene precio para mí”, sostuvo el intérprete de “Felicidades” y “Yo no soy tan fuerte”.

“El bohemio de la nueva generación”, ya ha recorrido en su gira diferentes puntos del país como Dajabon, Moca, San Francisco de Macorís, Bani, La Vega y Salcedo en conciertos sold out.

Esta agotará presentaciones en Monte Cristi, Azua, Barahona, San Juan de la Maguana, Cotui, Hato Mayor, San Pedro, La Altagracia, Santiago y Bonao.