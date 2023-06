Milly: “Con la muerte de Rafael descubrí que el merengue es mi mejor medicina”

Su admirable voz, en combinación con sus contagiosas canciones a ritmo de merengue, acopladas con las profundas letras que han sido adoptadas como himnos de numerosas parejas al momento de declarar su amor, es lo que le ha permitido a Milly Quezada mantener el cetro, como la indiscutible “Reina del merengue”, por más de cuatro décadas y media.

Pero, esas canciones tienen dedicatoria con nombre y apellido, y es que en la mente y el corazón, hasta el día de hoy, sigue tatuado con tinta indeleble el nombre de Rafael Vásquez, quien fuera su esposo y padre de sus tres hijos, fallecido hace 27 años.

Perder a su otra mitad para la cantante fue, y aún es, un duro golpe. “Rafael era de personalidad hiperactiva. Su muerte ha sido el golpe más duro que sufrimos, no solo yo, la orquesta y su familia, pues él era el más pequeño de sus hermanos. Ese golpe me sacó el aire”, expresó la artista sobre su esposo, quien tenía un tiempo enfermo.

Rafael produjo, poco antes de morir, “Hasta siempre”, álbum compuesto por la canción que lleva el mismo nombre, además de otros éxitos como Por qué me amaste, Quizás, Lo tengo todo, Tu amor es vital, Yo No te dije adiós, A pesar de que no estás aquí, Cuando no estás, calificados por la artista como una coincidencia.

“Ahora que lo pienso bien, creo que este álbum fue su forma de despedirse” dijo, revelando que, al perderlo, hablarle de la música era terrible para ella. “Todo el mundo reproducía Solo contigo, y yo no podía escuchar esa canción, porque era un solo ataque que me daba, me fajaba a llorar. Estar en estos zapatos no es fácil, solo quería que me dejaran tranquila”.

Milly estuvo un año y medio fuera de la música, tiempo en la que se la pasaba, según explica, arropada, por perder a su compañero de vida.

“Lo peor de esto es ver que todos van, te dan el abrazo de solidaridad, y la vida continúa, pero con ese espacio vacío (…) Yo me quedé como que nada me sabía a nada,” dijo, ya con un dejo de tristeza.

Mientras la conversación avanzaba comenzó a cantar una estrofa de ¿Por qué me amaste? Pero no pudo más y se detuvo. “Me voy a poner mala”, manifestó. Aunque en aquel entonces, la cantante de 68 años, quería tirar la toalla con la música debido a su duelo, ese mismo ritmo fue quien la levantó.

“Con la muerte de Rafael descubrí que el merengue es mi mejor medicina, pasó a ser mi modus vivendis, como respirar, la extensión de mi vida”, sostuvo esbozando una sonrisa.