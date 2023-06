Milly: “Hay momentos que un artista pasa de ser gloria a dar pena”

Cuando falleció su esposo Rafael, para Milly Quezada significó el fin de su carrera, pero gracias al apoyo de amigos y familiares, luego de casi dos años, volvió a los escenarios.

Más de dos décadas han pasado desde ese corto retiro y vuelve la pregunta obligada: ¿Ha pensado La Reina del Merengue retirarse definitivamente de la música?

“Yo le pedí a Dios cuando retomé la carrera que no me dejará quedarme más de lo debido, porque hay momentos que un artista pasa de ser una gloria a dar pena”, respondió la intérprete de Vive.

Dijo que tiene gente a su alrededor a la cual le ha externado constantemente que cuando la vean pasada del tiempo de retirarse que la ayuden, “más tarde que temprano, pero mejor más temprano que tarde”.

Agrega que prefiere salir en un momento que pueda decir ‘señores hasta aquí’ y que es algo que le ha pedido mucho a Dios. Dice que aunque está consciente de que la música es aditiva y que es una profesión que no se puede dejar tan fácilmente, le pide a Dios que mantengan sus pies sobre la tierra .

“Que el todo poderoso me deje entender que ha sido bonito y que se queda como referente para futuras generaciones, para que sepan que lo dominicano es bueno y que tengan alternativa. Yo estoy más que paga con eso”, expresa una orgullosa Milly Quezada.

Nuevos artistas

Al ser cuestionada sobre los nuevos artistas que han surgido hoy en día, dice que está muy sorprendida con la cantidad de dinero que ostentan.

“Estoy muy sorprendida con la cantidad de dinero que dice que ganan, porque en mis 45 años de carrera nunca he recibido ni he visto tanto dinero, eso no es normal”, dice sorprendida.

Aunque está bien clara que los tiempos han cambiando, la digitalización ha ayudado mucho, señala que eso “me tambalea un chín, pero no me saca de mi centro”.

Sobre el auge que tienen ciertos géneros en determinado momento, dice que es una ola que va y viene. “No sabemos hasta cuándo va a durar, pero estamos seguros que pasa. Es como una frase que me dijo Gilberto Santa Rosa cuando me produjo uno de mis discos, que ‘lo que se hace con calidad e integridad trasciende’ y trascendió hasta el punto que me regaló mi primer Latim Grammy“, dijo Quezada.