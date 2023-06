Milly reinó en una noche de lágrimas, risas y emociones

Con el apoyo de una fanaticada que abarrotó la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, Milly Quezada vivió momentos emotivos que provocaron lágrimas en el discurrir de las dos horas de su espectáculo aniversario presentado la noche del sábado.

«Vive la Reina Tour» inició a las 8:35 de la noche con un popurrí melódico sustentado en los éxitos de Milly, Jocelyn y Los Vecinos, enmarcado en la proyección visual del Nueva York de los 70, donde inició la historia de la popular agrupación musical.

La Reina del Merengue apareció en el escenario sentada en un sillón a la usanza de un trono, al ver al público de pie, aplaudiendo sin parar, con voz quebrada la intérprete agradeció el apoyo brindado durante los 45 años de carrera. “Aquí entre nos, 45 y un chin más”, soltó para provocar la risa de la audiencia.

Milly Quezada y Maridalia interpretan “Vamo’ a hablar inglé’”

“No tengo suficientes palabras para expresar mi agradecimiento por todo el amor y el apoyo que me han brindado durante todos estos años. ¡Ustedes son el motor que me ha impulsado a seguir adelante y a perseguir mi pasión por la música, de mi cultura, de mi país! Estoy aquí hoy, después de tantos años, gracias a cada uno de ustedes. Sus comentarios positivos, sus críticas constructivas y su apoyo incondicional no tienen precio. Es por eso que les digo de todo corazón: ¡Gracias, gracias, mil gracias!”, fueron las primeras palabras de la artista.

Con Lo tengo todo Milly dio inicio a una noche de emociones, aplausos, risas, y ocurrencias de parte de algunos fanáticos, como el que se pasó la noche gritando: ¡Milly te amo! Y el que pedía Entre tu cuerpo y el mío.

En el segundo tema, En tus manos, la popular cantante comenzó a encontrar su voz, que en principio lució quebrada, presa de la emoción.

Se dirigió al público al que además de agradecer su presencia en el teatro, le aseguró que son el “motor que me ha impulsado a seguir adelante y a perseguir mi pasión por la música”, dicho esto las lágrimas corrieron por sus mejillas.

Manny Cruz fue uno de los invitados de Milly Quezada.

Recordó a los que se han ido a otro plano como su esposo Rafael Vázquez, manager de Los Vecinos: a su hermano Rafael Quezada y a su cuñado Fausto Arias, esposo de Jocelyn, víctima de la covid-19.

Invitados

Acompañada por una orquesta de impecable sonido, dirigida por Antonio González, la cantante se entregó a un repertorio de éxitos: Toma mi vida (en el que tuvo como invitado a Yohan Amparo, ganador de la primera temporada de The Voice Dominicana); y Quizás (junto a Adriana Green, ganadora de la segunda temporada del mismo reality).

La artista continuó con un popurrí integrado por Tú sabes, Quiéreme así y Angelitos Negros, temas grabados con Los Vecinos, acompañada de un cuerpo de bailarines dirigido por Iván Tejeda.

Bajo la producción de José Antonio Rodríguez y Los Vecinos Entertaiment, el espectáculo iba in crescendo con una Milly emocionada por la complicidad del público que recibió de buenas ganas a Miriam Cruz, con quien interpretó My number one, luego la Reina salió del escenario, momento aprovechado por La Diva del Merengue para interpretar Vamo’ a hablar inglé’ y Se formó el rumbón.

Milly regresó con su segundo cambió de vestuario, de cuatro, para interpretar un popurrí compuesto por La que me robó tu amor e Infiel, tema que dio paso a Jandy Ventura, con quien interpretó Dime ya pa’ qué, logrando uno de los momentos de impacto, con el público aplaudiendo de pies. Tras interpretar Lo que más, de Shakira, llegó a escena el joven merenguero Manny Cruz interpretando Llegaste, con muy buena aceptación del público.

Con Para darte mi vida Milly dio la oportunidad a sus hijos Miguelito y Anthony, otro momento alto de la producción que la artista aprovechó para otro cambio de vestuario.

Fefita La Grande llegó pero esta vez a través de la magia del video para felicitar a Milly, y al finalizar sus palabras la banda arrancó con La pimienta es la que pica, el merengue que ambas grabaron junto a Maridalia Hernández, quien sí acompañó a la Reina del Merengue, y fue recibida con una gran ovación por el público que disfrutó el junte.

Luego de contar un anécdota de cuando un día de ensayos se le averió el vehículo y se preguntó a quién llamar. Maridalia le respondió: ¡A quién más si no a un mecánico!

“Claro, a un mecánico, no a un artista. Fue cuando pasé balance a todos estos años sobre un escenario, fue cuando pensé en los tantos como ustedes que por venir a verme hacen aportes a la economía de mi país,…entonces,…para qué sirve un artista? Soy una mercancía útil para nuestro desarrollo. Sí,…Me di cuenta que somos útiles!!! Que viva la Industria Naranja!!!

Tras esta conversación Maridalia y Milly dieron paso Laura Rivera y al intérprete urbano Gnómico, quienes interpretaron Mi cultura.

La Reina del Merengue aprovechó al público para dar una probadita de la película-musical que contará su vida, al presentar un teaser de la cinta protagonizada por Sandy Hernández, con quien concluyó la participación de los invitados al interpretar Solo contigo.

Gran final

Resistirá, Porque me amaste y Vive, anunciaban el final de una gran noche para Milly, el merengue y el público que la acompañó en la interpretación de Volvió Juanita, La Guacherna y Esta noche amanecemos, hasta las 10:24 de la noche cuando de pies, aplausos y vitores despidieron a la siempre Reina, Milly Quezada.