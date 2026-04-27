Brugal enfatiza educación y medio ambiente en Premios Cree en su Gente

Santo Domingo, RD. – La Fundación Brugal reafirmó este lunes la importancia de la educación y la sostenibilidad ambiental como pilares para el desarrollo del país, durante un conversatorio realizado en el marco de los Premios Brugal Cree en su Gente.

En la actividad fue estrenado el cortometraje “El poder de creer”, una producción que recoge el trabajo de las organizaciones reconocidas en esta edición: la Fundación Dominicana de Estudios Marinos y el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola.

La pieza muestra testimonios de sus protagonistas y el alcance de iniciativas enfocadas en la protección de los ecosistemas marinos y la formación técnica de jóvenes en zonas vulnerables.

Llamado a fortalecer la inversión social



Durante el panel, representantes de la fundación y participantes coincidieron en que la inversión social estratégica es clave para impulsar transformaciones sostenibles en la República Dominicana.

El presidente de la entidad, Augusto Ramírez Bonó, explicó que la iniciativa busca respaldar proyectos con resultados medibles.

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“Para nosotros, el poder de creer significa asumir una responsabilidad con la gente; es confiar en el potencial de las personas antes de que sea evidente y acompañar su labor hasta que dé frutos medibles y sostenibles”, afirmó.

Entre las iniciativas destacadas, FUNDEMAR impulsa un programa de criopreservación de gametos de corales, orientado a la recuperación de arrecifes, mientras que ITESIL desarrolla un modelo educativo basado en la metodología STEAM, vinculado al entorno productivo de Dajabón.

Trayectoria de los premios



Los Premios Brugal Cree en su Gente cuentan con más de tres décadas reconociendo organizaciones sin fines de lucro en el país, enfocadas en soluciones sostenibles a problemáticas sociales.

La fundación indicó que continuará promoviendo espacios para visibilizar proyectos de impacto y fomentar la participación de distintos sectores en iniciativas que contribuyan al desarrollo nacional.

El documental, narrado por Freddy Ginebra y dirigido por Oliver Olivo, forma parte de los esfuerzos para amplificar estas historias y fortalecer el alcance de los premios.